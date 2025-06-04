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رئيس الوزراء الكندي يندد برسوم أميركية “غير مبررة وغير قانونية” على الصلب

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ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء بمضاعفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة، واصفا إياها بأنها “غير مبررة وغير قانونية”.

وقال كارني للصحافيين إن “الرسوم الجمركية الأخيرة على الصلب والألومنيوم غير مبررة وغير شرعية وهي سيئة بالنسبة للعمال الأميركيين وللصناعات الأميركية وبالطبع بالنسبة للصناعات الكندية أيضا”.

وأضاف “نجري نقاشات معمّقة” مع إدارة ترامب، متعهّدا بأن ترد كندا، أكبر مصدّر للصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، على الرسوم الجديدة.

وتحصل الولايات المتحدة على إمداداتها الرئيسية في هذا المجال من كندا. وفي العام 2024، استوردت منها 5,95 مليون طن من الصلب و3,15 مليون طن من الألومنيوم، وفقا لبيانات وكالة التجارة الدولية الأميركية.

وهذا أول قطاع يتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، مع دخول زيادة قدرها 25 في المئة حيّز التنفيذ في 12 آذار/مارس، بناء على رغبته المعلنة بتشجيع الاستثمار في البلاد.

من جانبه، اتهم رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو التي تعدّ أكبر منتج للصلب في البلاد، إدارة ترامب الأربعاء، بخرق “اتفاق شفهي” بعدم زيادة الرسوم الجمركية على المعادن الكندية.

وقال دوغ فورد “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن ندع الرئيس ترامب يقضي علينا”، مضيفا أنّ “كلّ شيء مطروح على الطاولة” في ما يتعلّق بالإجراءات الانتقامية.

ومنذ بداية العام، تتعرّض كندا التي يُعتبر اقتصادها متكاملا إلى حد كبير مع اقتصاد الولايات المتحدة، لهزّات بسبب التهديدات المتكرّرة من قبل الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية، التي غالبا ما كان يتراجع عنها في وقت لاحق.

امس-امب/لين-ناش/لين

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