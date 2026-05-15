رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا الجمعة إلى الإمارات، في مستهل جولة له تشمل خمس دول، قبل أن يتوجه إلى أوروبا، وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ورافق الطائرة التي تقلّ رئيس الوزراء الهندي سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية عند دخول أجواء الدولة، وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي مودي عند وصوله إلى أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

ونشر مودي عبر حسابه على منصة إكس مقطعا مصوّرا من كلمته خلال لقائه بالرئيس الإماراتي قال فيها إن “الحفاظ على مضيق هرمز حرّا ومفتوحا وآمنا هو أولويتنا القصوى”، مضيفا أن “الهند تقف جنبا إلى جنب مع الإمارات في كل موقف، وعلى استعداد لتقديم كل أشكال التعاون من أجل السلام والاستقرار”.

