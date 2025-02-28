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رئيس لبنان: سنطلب من السعودية استئناف مساعدات للجيش بقيمة 3 مليارات دولار

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بيروت (رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت يوم الجمعة إن لبنان سيطلب من السعودية استئناف حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني خلال زيارته للمملكة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي عون، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين في أول زيارة خارجية له.

وقال لصحيفة الشرق الأوسط إنه سيبحث مع الرياض إمكانية استئناف الحزمة التي توقفت في 2016، وذلك بعد تقاعس لبنان عن إدانة هجمات على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران.

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