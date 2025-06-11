رئيس مجلس النواب الأمريكي سيسافر إلى إسرائيل في 22 يونيو

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(رويترز) – قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم الأربعاء إنه سيسافر إلى إسرائيل لإلقاء كلمة أمام الكنيست في 22 يونيو حزيران.

وقال جونسون في بيان عبر البريد الإلكتروني “صلتنا أقوى من الشراكات العسكرية والاتفاقات التجارية”.

وذكر موقع ‭(بانشبول نيوز)، الذي كان أول من أورد نبأ الزيارة، أنه من المتوقع أن يجتمع جونسون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس خلال الرحلة القصيرة.

ولم يذكر جونسون المزيد من التفاصيل.

وأعلن جونسون عن زيارته في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرا، ردا على هجوم مباغت على إسرائيل قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزلندا يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين التطرف، هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهمة التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووصفت إسرائيل الأمر بأنه “شائن” وأعلنت أن حكومتها ستعقد اجتماعا في مطلع الأسبوع المقبل لتقرر كيفية الرد.