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رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقا بديلا للقناة

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القاهرة (رويترز) – قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يوم الأربعاء إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقا مستداما بديلا لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة.

وتابع يقول “أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية”.

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سفنا في منطقة البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية.

وأضاف ربيع “أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية”.

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