رئيس وزراء الإمارات: إنشاء وزارة للتجارة الخارجية

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على موقع إكس يوم الجمعة إن الإمارات أنشأت وزارة جديدة للتجارة الخارجية وعينت ثاني الزيودي وزيرا لها.

وجاء في المنشور “نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي: إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيرا للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري”.