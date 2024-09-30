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رئيس وزراء اليابان العتيد يريد الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في 27 تشرين الاول/اكتوبر

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أعلن شيغيرو إيشيبا الذي سيؤدي الثلاثاء اليمين ليصبح رئيس وزراء اليابان، أنه يعتزم الدعوة لإنتخابات تشريعية مبكرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أنه من المهم أن يحكم الشعب على الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. وإذا توفرت الشروط آمل أن أدعو إلى انتخابات (تشريعية) مبكرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف “أدرك أنه من غير المعتاد أن يدلي شخص لم يشغل منصب رئيس الوزراء (بعد) بمثل هذه التصريحات… لكنني لا أعتقد أنه أمر غير مناسب”.

انتخب وزير الدفاع السابق الجمعة زعيما للحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان منذ عقود.

ويخلف إيشيبا فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء الذي عدل عن الترشح لولاية جديدة الصيف الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة المقبل الجمعة أنه يريد الدعوة لإنتخابات مبكرة لتعزيز ولايته “في أقرب وقت” دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت بورصة طوكيو تراجعا حادا الاثنين إثر تعيين رئيس الوزراء الجديد.

كه/ليل/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية