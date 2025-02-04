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رئيس وزراء اليابان يلتقي ترامب في زيارة يستهلها الخميس للولايات المتحدة

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يلتقي رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قيامه بزيارة للولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي الثلاثاء.

وقال هاياشي “إذا سمحت الظروف، سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 8 شباط/فبراير ويعقد أول اجتماع (…) مع الرئيس ترامب في واشنطن”.

وأضاف “نأمل من خلال هذه الزيارة في بناء علاقة ثقة قوية مع الإدارة الأميركية الجديدة والارتقاء بالتحالف الأميركي الياباني إلى آفاق جديدة”.

وذكرت صحيفة “نيكي بيزنس” أن إيشيبا يريد مناقشة زيادة واردات الغاز الصخري الأميركي مع ترامب، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الملياردير الجمهوري.

وأجرى إيشيبا مكالمة هاتفية قصيرة في تشرين الثاني/نوفمبر مع الرئيس المنتخب آنذاك ترامب، في حين أفادت تقارير بأنه سعى دون جدوى للقائه قبل تنصيبه في كانون الثاني/يناير.

والأسبوع الماضي، أكد إيشيبا أهمية العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال إيشيبا أمام البرلمان “في الوقت الذي يشهد ميزان القوى في المنطقة تغييرا تاريخيا، يتعين علينا تعميق التعاون الياباني الأميركي بشكل أكبر وبطريقة ملموسة”.

وتطرّقت تصريحاته إلى المخاوف بشأن الحشد العسكري الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسياسات ترامب “أميركا أولا” التي قد تشمل مطالبة حلفاء مثل اليابان بتحمل نسبة أكبر من تكاليف الدفاع.

نف-كاف/الح/ص ك

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