رئيس وزراء بريطانيا: على إسرائيل وإيران العودة إلى وقف إطلاق النار

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أمستردام (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن على إيران وإسرائيل العودة إلى وقف إطلاق النار وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين انتهكا الهدنة.

وأردف ستارمر يقول للصحفيين لدى وصوله إلى هولندا لحضور قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي “أريد أن يستمر وقف إطلاق النار، وبالتالي كلما أسرعنا في العودة إليه، كلما كان ذلك أفضل، وهذه هي الرسالة التي أناقشها مع قادة آخرين اليوم”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يتماشى مع ما كنت أقوله منذ فترة طويلة عن خفض التصعيد”.