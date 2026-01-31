رئيس وزراء قطر يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

31 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم السبت إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى في طهران مع علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وبحثا خلال الاجتماع “الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة”.

وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء أكد “دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)