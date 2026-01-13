رئيس وزراء قطر يدعم جهود خفض التصعيد خلال اتصال مع مسؤول إيراني كبير

1دقيقة

القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر عن دعم الدوحة لجميع جهود خفض التصعيد خلال اتصال هاتفي مع علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأضافت الوزارة في البيان “جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ولم يتطرق البيان بصورة مباشرة إلى الاحتجاجات الجارية في إيران.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)