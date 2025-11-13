The Swiss voice in the world since 1935
رابطة مساعدات قانونية في نيويورك تتوصل إلى تسوية مع محامين اتهموها بمعاداة السامية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت رابطة تمثل محامين في مجال المساعدة القانونية مقرها نيويورك يوم الخميس إنها ستدفع 315 ألف دولار لتسوية ادعاءات بأنها سعت للانتقام من ثلاثة من أعضائها بعد اعتراضهم على إصدار الرابطة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة و”إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وكجزء من هذه التسوية، ستصدر “رابطة محامي المساعدات القانونية” بيانا تقر فيه بأن “بعض الاتصالات” التي دارت حول مناقشة القرار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول 2023 “كانت مؤذية لأعضاء الرابطة وغير مناسبة”.

ووفقا لأوراق التسوية التي تم تقديمها يوم الخميس إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، وافقت الرابطة أيضا على تقديم تدريب لأعضاء مجلسها التنفيذي حول حقوق أعضاء النقابات العمالية وإحالة أي تهم تأديبية ترفعها ضد أعضائها إلى مستشارها الخارجي لمراجعتها حتى عام 2028.

وقال كينيث ماركوس رئيس “مركز لويس برانديز لحقوق الإنسان بموجب القانون”، وهو مركز غير هادف للربح يمثل المدعين، في بيان “هذه التسوية هي علامة فارقة في مكافحة معاداة السامية في القطاع”.

ولم يرد محامو الرابطة بعد على طلب للتعليق.

وتتبع هذه الرابطة نقابة تشمل العاملين في قطاعات من بينها السيارات، وتقول على موقعها الإلكتروني إنها تضم أكثر من 3000 محام.

وعندما رُفعت الدعوى القضائية في يوليو تموز 2024، كان المدعون محامين يعملون في جمعية المساعدة القانونية بمقاطعة ناسو.

ووصف المدعون، إيلانا كوبمار وديان كلارك وإسحاق ألتمان، القرار بأنه “معاد للسامية بشكل صارخ” وسعوا إلى إصدار أمر من المحكمة يمنع الرابطة من تأديبهم أو فصلهم بسبب رفعهم دعوى قضائية سابقة لم تنجح في إلغاء قرار الرابطة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

