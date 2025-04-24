رامابوزا يدعو خلال زيارة مختصرة لزيلينسكي الى “وقف غير مشروط للنار” في أوكرانيا

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دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الخميس إلى “وقف غير مشروط لإطلاق النار” في أوكرانيا، لمناسبة أول زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي إلى القارة، والتي اختُصرت بسبب ضربات روسية على كييف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ولم تُسفر هذه الرحلة إلى جنوب إفريقيا، التي أظهرت منذ فترة طويلة مواقف مؤيدة لروسيا، عن أي تصريحات مهمة من جانب رئيس جنوب إفريقيا، الذي وصف موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار الفوري بأنها “إشارة إيجابية للغاية” يجب “الترحيب بها”.

وقال سيريل رامابوزا إنّ “موافقة أوكرانيا على وقف غير مشروط لإطلاق النار هي إشارة جيدة من الرئيس زيلينسكي حتى تتمكن بعد ذلك (بلاده) من إجراء مناقشات ومفاوضات”، مكررا عبارة “إشارة إيجابية” عدة مرات.

في ظل خسائر كبيرة خلّفتها هجمات روسية ليلية على كييف، ألغى فولوديمير زيلينسكي بشكل عاجل “جزءا” من رحلته إلى جنوب إفريقيا من أجل العودة “على الفور” إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا إنّه “تمّ تسريع” برنامج الزيارة “بسبب التصعيد”، في ما يعكس تحوّلا في خطاب بريتوريا.

وبعد ساعات من عمليات القصف التي طالت أوكرانيا، قال رامابوزا إنّ “جنوب إفريقيا قلقة للغاية جراء استمرار النزاع في أوكرانيا، واستمرار خسارة أرواح المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأساسية وتدهور الوضع الإنساني”.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه “غير راضٍ” عن الضربات الروسية على كييف.

وقال في منشور على منصته تروث سوشال، “هذا ليس ضروريا، توقيت سيء للغاية”، قبل أن يضيف مخاطبا نظيره الروسي بالقول “فلاديمير (بوتين)، توقّف”.

– دور وسيط –

وفي ما يبدو أنّه محاولة لتولي دور الوسيط، أعلن رامابوزا على منصة إكس قبل دقائق من لقائه مع زيلينسكي، أنه ناقش الحرب في أوكرانيا مع نظيره الأميركي، الذي من المقرّر أن يلتقيه “قريبا”.

وركّزت هذه المكالمة التي تأتي بعد مكالمة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، على “عملية السلام في أوكرانيا”.

وقال رامابوزا “اتفقنا نحن الاثنان على أنّه يجب إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن من أجل تجنّب سقوط المزيد من الضحايا”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأتت زيارة زيلينسكي بعد أسابيع فقط من انضمام جنوب إفريقيا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينتقد روسيا بسبب الحرب.

وأكد قرار للأمم المتحدة صدر في شباط/فبراير “التزامها سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها” في مواجهة “الغزو الشامل لأوكرانيا من قبل روسيا الاتحادية”.

وأثارت العلاقات الوثيقة بين بريتوريا والكرملين والتي تشكلت بفضل دعم روسيا النضال ضد نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، جدلا داخل البلاد وخارجها، مع محاولات للضغط عليها للتخلي عن موقف عدم الانحياز.

حتى أن هذه العلاقة أجّجت اتهامات السفير الأميركي السابق بأن سفينة روسية رست في كيب تاون عام 2022 كانت محملة أسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وتعتقد جنوب إفريقيا أنها قادرة على العمل مع الجانبين في الصراع وتسهيل عملية سلام شاملة، بالاعتماد ربما على تجربتها في الانتقال السلس نسبيا من حكم الأقلية البيضاء عام 1994 بعد عقود من العمل المسلح.

وكان رامابوزا دعا الرئيس الأوكراني في شباط/فبراير لزيارة جنوب إفريقيا فيما كانت البلاد تتعرض لهجوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حمل أيضا على زيلينسكي وأطلق مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب بدون إشراك أوكرانيا أو حلفائها الأوروبيين.

وفي الشهر ذاته، شن ترامب هجوما على جنوب إفريقيا قائلا إنها “تصادر” أراضي عبر قانون وقّعه رامابوزا في آذار/مارس ينص على أن الحكومة، في ظروف معينة، قد تقرر ألا تقدم “أي تعويض” عن الممتلكات التي تقرر مصادرتها للمصلحة العامة.

وفي مقابل ذلك، تقاربت بريتوريا مع أوروبا، إلا أنّ ذلك لا يأتي على حساب علاقاتها مع موسكو.

والاثنين، اتصل رامابوزا بالرئيس فلاديمير بوتين “لتأكيد العلاقات الثنائية القوية” وفق بيان صادر عن الحكومة الجنوب إفريقية.

وأضاف البيان أن “جنوب إفريقيا ستتابع التواصل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها حكومة أوكرانيا، لإيجاد طريق للسلام”.

كلف/الح-ناش/ب ق