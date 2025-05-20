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رحلة تجريبية قريبا لطائرة كهربائية ضمن مشروع “التاكسي الطائر”

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كشف مدير عام شركة “آرتشر للطيران” في الإمارات طالب الهنائي عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لـ”ميدنايت”، أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عموديا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويندرج ذلك ضمن مشروع “التاكسي الطائر” الذي سيبدأ عملياته التجريبية في أبوظبي قبل نهاية العام، تمهيدا للتشغيل التجاري الكامل في مراحل لاحقة، بحسب بيان الوكالة.

وأوضح الهنائي في تصريحات نقلتها “وام”، على هامش مشاركة “آرتشر للطيران” الأميركية في معرض “اصنع في الإمارات”، أن الطائرة المعروضة حظيت باهتمام كبير من الزوار، مشيرا إلى أنها تُعد نموذجا فريدا من نوعه ضمن الجيل الجديد لوسائل النقل الجوي الحضري المستدام.

وأضاف أن الشركة افتتحت مؤخرا مصنعا في ولاية جورجيا الأميركية بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 طائرة سنويا، مع خطة توسع مستقبلية إلى 2400 طائرة سنويا.

وبشأن تصنيع هذه الطائرات في الإمارات، قال الهنائي “لدينا اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة قريبا”.

م ل/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية