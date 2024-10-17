ردود الفعل العالمية على مقتل السنوار

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القدس/القاهرة (رويترز) – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب على غزة.

وفيما يلي بعض ردود الفعل العالمية:

* الرئيس الأمريكي جو بايدن

“يقدم مقتل السنوار فرصة ‘لليوم التالي‘ في غزة دون سيطرة الجماعة المسلحة على السلطة… كان يحيى السنوار عقبة مستعصية أمام تحقيق كل هذه الأهداف. لم تعد تلك العقبة موجودة. لكن يظل أمامنا كثير من العمل”.

* رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

“قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على يحيى السنوار القائد الوحشي لمنظمة حماس الإرهابية. تحت قيادة السنوار، نفذت حماس الأهوال المروعة في السابع من أكتوبر وسعت إلى تدمير إسرائيل وشنت هجمات إرهابية مدمرة بلا مشاعر على مدنيين في أنحاء المنطقة. ما حدث اليوم يحقق العدالة لضحاياه وعائلاتهم. ينهي مقتل السنوار حكم الإرهاب”.

* الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

“يحيى السنوار هو المسؤول الرئيسي عن الهجمات الإرهابية والأعمال البربرية التي وقعت في السابع من أكتوبر. واليوم، أفكر بأسى في الضحايا، ومن بينهم 48 من مواطنينا، وأحبائهم. تطالب فرنسا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس”.

* وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

“كان السنوار قاتلا وإرهابيا وحشيا، أراد تدمير إسرائيل وشعبها. وباعتباره العقل المدبر للإرهاب في السابع من أكتوبر، فقد جلب الموت لآلاف الأشخاص ومعاناة لا حد لها لمنطقة بأكملها. يجب على حماس الآن إطلاق سراح جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها، ويجب أن تنتهي معاناة الناس في غزة أخيرا”.

* رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

“بمقتل يحيى السنوار تأتي نهاية الجاني الرئيسي في مذبحة السابع من أكتوبر 2023… اعتقادي أنه يتعين بدء مرحلة جديدة الآن، حان وقت الإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفوري لإطلاق النار وبدء إعادة الإعمار في غزة. سنواصل الدعم النشط لكل الجهود في هذا الاتجاه واستئناف عملية سياسية جادة وموثوقة تؤدي إلى حل الدولتين”.

* وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

“أنا شخصيا لن أحزن على موت زعيم إرهابي مثل السنوار، وهو الشخص المسؤول عن الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر، وأدرك، مثل حكومة المملكة المتحدة، أن ذلك لم يكن سببا في أدمى يوم للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية فحسب، بل كان سببا في أكثر من عام من الصراع ومستوى لا يطاق من الضحايا المدنيين الفلسطينيين أيضا”.

* تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي

“لقد تسبب السنوار بمعتقداته وأفعاله في الكثير من الألم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، أدعو الله أن يؤدي إبعاده عن المشهد إلى تمهيد الطريق لإعادة جميع الرهائن على وجه السرعة… والتفاوض على إنهاء الأعمال القتالية وهو ما من شأنه ضمان أمن الشعب الإسرائيلي وتوفير الإغاثة الإنسانية الكاملة ومسار جديد لمستقبل شعب غزة”.

* مايك جونسون زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي

“مع رحيل الزعماء المتعطشين للدماء من حماس وحزب الله، يتعين على إدارة بايدن-هاريس الآن العمل جنبا إلى جنب مع إسرائيل لتنفيذ حملة ضغط قصوى ضد رأس الأفعى: إيران.

وتابع “وعلى الرغم من تنديد إدارة بايدن-هاريس باستراتيجياته، فقد حقق رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو انتصارات متعددة وحاسمة لإسرائيل وضعتنا على أعتاب يوم جديد من الأمن والحرية في الشرق الأوسط. لا يمكننا أن ندع هذه اللحظة تذهب سدى”.