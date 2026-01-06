رقمان قياسيان في ألمانيا وبريطانيا لمبيعات المركبات الكهربائية بالكامل عام 2025

حققت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل عام 2025 رقمين قياسيين في ألمانيا والمملكة المتحدة، إذ ناهزت نصف مليون وحدة في كل منهما، وفقا لاحصاءات أعلنتها الهيئات المختصة.

ومثّلت المركبات الكهربائية بالكامل ربع المبيعات في المملكة المتحدة عام 2025، وفقا لإحصاءات أصدرها الثلاثاء قطاع صناعة السيارات البريطاني.

وأفادت جمعية مصنّعي السيارات وتجارها في بيان بأن “نحو 473340 مركبة كهربائية بيعت العام الفائت، بزيادة قدرها 23,9 في المئة” عن مبيعات عام 2024، ما يضع المملكة المتحدة في المرتبة الثانية أوروبيا من حيث الحجم.

وفي حال احتساب السيارات الهجينة والهجينة القابلة لإعادة الشحن، ترتفع نسبة المركبات المكهربة إلى نحو نصف المبيعات خلال 2025.

وتعتزم المملكة المتحدة حظر بيع المركبات الجديدة العاملة بالوقود سنة 2030 (و2035 للهجينة)، ما يضعها ضمن أكثر الدول طموحا في هذا المجال، ولا سيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي منتصف كانون الأول/ديسمبر تمديد بيع السيارات الحرارية الجديدة إلى ما بعد الهدف الذي كان محددا أساسا سنة 2035.

وسجّلت ألمانيا أيضا رقما قياسيا الثلاثاء، متقدمةً على المملكة المتحدة، إذ بيعت فيها 545000 سيارة كهربائية بالكامل العام المنصرم، وفقا لبيان أصدرته الثلاثاء الوكالة الاتحادية للسيارات، أي بزيادة قدرها 43,2 في المئة عما كانت عليه عام 2024.

ولا تزال ألمانيا متمسكة بوعدها الوصول إلى 15 مليون سيارة كهربائية قيد الاستخدام بحلول عام 2030، وهو هدف يبدو غير واقعي.

وبلغ إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في ألمانيا العام الفائت 2,9 مليون سيارة، بزيادة 1,4 في المئة عما كان عليه عام 2024، بحسب الوكالة الاتحادية للسيارات.

لكنّ المستوى لا يزال بعيدا عما كان عليه قبل جائحة كوفيد، إذ يقلّ بنحو 750 ألف وحدة عما كان عليه قبل عام 2019، وفقًا لمكتب الدراسات “إي” EY.

وتتصدر المركبات الهجينة ترتيب الوكالة الاتحادية للسيارات، مطيحة بالمركبات العاملة بالوقود، إذ تقدمت عليها بتسجيلها 1,1 مليون وحدة، جعلت حصتها من السوق 39,5 في المئة.

