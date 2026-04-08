روبيو: جماعة مسلحة عراقية أفرجت عن الصحفية الأمريكية كيتلسون

بغداد/واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، أطلقت سراح الصحفية الأمريكية المختطفة شيلي كيتلسون.

وذكر روبيو في بيان أن مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومكتب التحقيقات الاتحادي ومجلس القضاء الأعلى في العراق كانوا من بين الذين ساعدوا في الوصول إلى الإفراج عن كيتلسون، والتي تم اختطافها في أواخر مارس آذار في بغداد.

وأضاف “نشعر بالارتياح لأن هذه الأمريكية أصبحت حرة الآن، ونعمل على دعم مغادرتها العراق بأمان”.

كانت كتائب حزب الله قد قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء إنها ستُفرج عن كيتلسون، مضيفة أنه يتعين عليها مغادرة العراق على الفور.

وقال مصدر حكومي مطلع على الوضع لرويترز إن الإفراج عنها جاء عقب جهود مكثفة بذلتها الحكومة العراقية وعدد من الزعماء الشيعة ذوي النفوذ، الذين مارسوا ضغوطا على الجماعة لإطلاق سراحها.

وذكر موقع المونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أن كيتلسون هي صحفية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدمت تغطية صحفية لحروب عدة في المنطقة وساهمت بمقالات في الموقع.

ونشرت منصة تواصل اجتماعي مقربة من كتائب حزب الله أمس الثلاثاء مقطعا مصورا يُظهر كيتلسون على ما يبدو.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة المقطع، الذي يُعد، في حال تأكيده، أول ظهور لها منذ خطفها.

وتظهر في المقطع امرأة تعرف نفسها بأنها كيتلسون وتتحدث بالإنجليزية مباشرة إلى الكاميرا. ولم يتسن لرويترز التحقق من زمان تصوير المقطع أو مكانه.

وخطفت كتائب حزب الله إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة دراسات عليا إسرائيلية روسية من جامعة برينستون، في مارس آذار 2023 خلال رحلة بحثية إلى العراق، قبل الإفراج عنها في 2025.

(إعداد محمد عطية وبدور السعودي ودعاء محمد للنشرة العربية)