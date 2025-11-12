روبيو يعبر عن قلقه من أن يهدد العنف في الضفة الغربية الجهود في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة ليقوض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة.

وقال روبيو للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في كندا ردا على سؤال عما إذا كانت أحداث الضفة الغربية يمكن أن تعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر “آمل ألا يحدث ذلك… لا نتوقع ذلك. سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)