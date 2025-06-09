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روته يدعو إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي للناتو بنسبة 400%

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يعتزم الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روته الدعوة إلى زيادة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي إلى 400%، لا سيما لمواجهة روسيا التي “تبث الرعب من السماء”، خلال مؤتمر تستضيفه لندن الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن المؤتمر الذي ينظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث أنه من المتوقع أن يُعلن روته “نحن بحاجة إلى تحقيق خطوة كبيرة في دفاعنا المشترك (…) والحقيقة هي أن الخطر لن يزول، حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا”. 

قبل القمة المقبلة للحلف المقرّر عقدها في 24 و25 حزيران/يونيو في لاهاي، من المتوقع أن يؤكد روته، بحسب البيان، على أن “الناتو يحتاج إلى زيادة في دفاعاته الجوية والمضادة للصواريخ بنسبة 400%” للحفاظ على ردع ودفاع جديرين بالمصداقية.

وسيوضح روته الذي سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت الاثنين “نرى في أوكرانيا كيف تبث روسيا الرعب من السماء، لذلك سنعزز الدرع التي تحمي يحمي مجالنا الجوي”.

يأتي هذا الاجتماع في حين يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أعضاء الحلف  الاوروبيين وكندا بأن يتعهدوا تخصيص ما لا يقل عن 5% من اجمالي ناتجهم الداخلي لقطاع الدفاع، تحت طائلة عدم ضمان أمنهم بعد اليوم.

أعلن وزير الدفاع الاميركي بيت هيغسيث من بروكسل الخميس أن حلف شمال الاطلسي “قريب جدا” من التوصل الى اتفاق بهذا الصدد، الذي قد يأخذ طابعا رسميا في قمة لاهاي.

ولضمان النجاح، اقترح روته إنفاق 5% من اجمالي الناتج المحلي، على أن تجمع هذه النسبة نوعين من النفقات.

كذلك، من المتوقع أن يُعلن الاثنين عن حاجة جيوش التحالف “إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات الإضافية، فضلا عن ملايين القذائف المدفعية”.

وسيشيد روته باستراتيجية الدفاع الجديدة للمملكة المتحدة التي عرضت قبل أسبوع وقال إنها “ستعزز الدفاع المشترك لحلف الناتو”.

وأعلن ستارمر أن بلاده ستبني اثنتي عشرة غواصة هجومية نووية وستة مصانع لإنتاج الذخائر من اجل تعزيز دفاعاتها، لا سيما في مواجهة “التهديد” الذي تُشكله روسيا.

كلا/ريم/غ ر

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