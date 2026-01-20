The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رودريغيز تبعد أليكس صعب المقرب من مادورو عن الاستثمارات الأجنبية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أقالت ديلسي رودريغيز رئيسة المرحلة الانتفالية في فنزويلا أليكس صعب وهو من المقربين من الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، من عضوية مجلس استثماري بعد أيام من تعيين خلف له وزيرا للصناعة.

أقيل أليكس صعب من عضوية المركز الدولي للاستثمار الإنتاجي (CIIP) المكلف بجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الهيمنة الأميركية على فنزويلا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت ديلسي رودريغيز الاثنين أنها أعفت أليكس صعب من منصبه وشكرته “على التزامه والعمل الممتاز الذي أنجزه على رأس هذه المؤسسة”. 

وعيَّنت رئيسا للمركز الدولي للاستثمار الإنتاجي رجل الاقتصاد كاليستو أورتيغا. 

وأعلنت رودريغيز كذلك تعيين وزيرة جديدة للصحة، ضمن التعديل الوزاري الذي أجرته بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس مادورو وخطفه في الثالث من كانون الثاني/يناير.

انضم صعب، وهو من أصل كولومبي، إلى الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء.

توطدت علاقة أليكس صعب بالحكومة الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز (1999-2013)، وتولى إدارة شبكة استيراد واسعة النطاق بتكليف من حكومة نيكولاس مادورو.

وكان مسؤولاعن استيراد المنتجات في إطار برنامج الأغذية الذي تدعمه الحكومة وشابته اتهامات بالفساد. 

أُلقي القبض عليه في الرأس الأخضر عام 2020، وسُلّم إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث اتُهم بغسل أموال المساعدات لصالح مادورو وحكومته. 

لكن فنزويلا دانت عملية “خطفه” ودافعت عنه بصفته “بطلا” تولى تأمين الغذاء للبلاد في ظل العقوبات الدولية.

جت/ص ك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية