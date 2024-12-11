روسيا: إجراءات إسرائيل في سوريا تنتهك اتفاق 1974

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في سوريا تنتهك معاهدة 1974 بين إسرائيل ودمشق التي أنهت الحرب وقتها ووصفت الضربات الجوية الإسرائيلية على البلاد بأنها مصدر قلق بالغ.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن بلاده تهدف إلى إنشاء “منطقة دفاع خالصة” في جنوب سوريا بينما قال الجيش إن ضرباته الجوية دمرت الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الاستراتيجية السورية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية أن تصرفات إسرائيل لا تخدم استقرار الوضع في سوريا ودعتها إلى ضبط النفس.