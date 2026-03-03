روسيا تحذر من أن تفجر حرب إيران سباق تسلح نووي بالشرق الأوسط

reuters_tickers

2دقائق

موسكو 3 مارس آذار (رويترز) – حذرت روسيا اليوم الثلاثاء من أن تؤدي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى دفع إيران وجيرانها العرب إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، كأحد مبررات الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت وأسفر عن مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مما أشعل فتيل حرب امتدت عبر الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن النتيجة المنطقية ستكون ظهور “قوى داخل إيران… تدفع باتجاه ما يسعى الأمريكيون إلى عدم حدوثه، وهو امتلاك قنبلة نووية، وذلك لأن أمريكا لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية”.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الدول العربية قد تنضم أيضا إلى سباق صنع أسلحة نووية. وأضاف أن الخطر يتزايد الآن من أن “تبدأ مشكلة الانتشار النووي في الخروج عن السيطرة”.

وتابع قائلا “الهدف النبيل المعلن… المتمثل في شن حرب لمنع انتشار الأسلحة النووية، ربما يفضي إلى اتجاهات مغايرة تماما”.

وأعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن بوتين، الذي تحدث مع قادة دول الخليج العربية أمس، سينقل إلى إيران مخاوفهم إزاء الغارات التي تشنها طهران على دولهم منذ اندلاع الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “سيبذل بوتين قصارى جهده للمساهمة في تخفيف حدة التوتر، ولو قليلا”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سها جادو)