روسيا تدعو للحوار بين أمريكا وإيران والامتناع عن استخدام القوة

موسكو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت روسيا اليوم الخميس إن الباب ما زال مفتوحا أما إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وإن أي استخدام للقوة ضد طهران يمكن أن يؤدي إلى فوضى في المنطقة وعواقب وخيمة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أمريكيا محتملا.

وقال بيسكوف للصحفيين “نواصل دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي استخدام للقوة لحل القضايا. ومن الواضح أن فرص التفاوض لم تستنفد بعد… يجب أن نركز في المقام الأول على آليات التفاوض”.

وأضاف “أي إجراءات قسرية لن تؤدي إلا لخلق فوضى وإلى تداعيات بالغة الخطورة تزعزع استقرار نظام الأمن في جميع أنحاء المنطقة”.

وعززت روسيا علاقاتها مع إيران منذ بدء حربها في أوكرانيا، ووقعت معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما مع الجمهورية الإسلامية في يناير كانون الثاني 2025.

