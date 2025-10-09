روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

موسكو (رويترز) – رحّب الكرملين يوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكنه قال إن الأمر الأكثر أهمية هو رؤية كيفية تنفيذ الاتفاق.

ووافقت إسرائيل وحماس يوم الأربعاء على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مما قد يمهد الطريق نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين والتي عصفت بالشرق الأوسط.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “نحن بالتأكيد ندعم هذه الجهود. الاتفاق على وقف إطلاق النار بالطبع يبعث على الارتياح العام. نرحب بكل هذه الجهود”.

وقال بيسكوف “نأمل أن يتم التوقيع اليوم، ومن ثم ستتبع ذلك إجراءات لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة في مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خطة ترامب هي “أفضل حل لدينا على الطاولة” و”تعطي الأمل”، على الرغم من أنها ذكرت إقامة “دولة” بعبارات غامضة نوعا ما ودون ذكر وضع الضفة الغربية.

وأضاف لافروف أن الغرب يتقاسم المسؤولية عن تعطيل قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية التي قال إنها “ستأتي لاحقا”.

وتابع قائلا “القضية الفلسطينية، التي لا تزال دون حل منذ ما يقرب من 80 عاما حتى الآن، هي العامل الرئيسي الذي يغذي التطرف في الشرق الأوسط”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)