روسيا تعلن السيطرة على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن قواتها سيطرت على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا، في آخر تقدم تحققه ضمن هجومها المتواصل على طول الجبهة الواسعة.

وتعلن موسكو السيطرة على أراضٍ جديدة على طول الجبهة الشرقية في وقت يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة على حلفائه الأوروبيين.

وأفادت الوزارة الاثنين عبر تلغرام بأن القوات الروسية سيطرت على قرى بلاتونيفكا في منطقة دونيتسك، ودفوريشانسكه في منطقة خاركيف، وغاي في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وكانت موسكو أعلنت الأحد سيطرتها على قريتين أخريين في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

ولا يمكن لوكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه الإعلانات.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كان الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل أو جزئي على 19,2% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك أكثر من 80% من منطقة دونيتسك وكل منطقة لوغانسك تقريبا، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات وفّرها المعهد الأميركي لدراسة الحرب الذي يعمل مع مركز “كريتيكال ثراتس بروجكت”.

يواصل الجيش الروسي أيضا شنّ ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي الأوكرانية، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة عشر بين ليل الأحد وصباح الاثنين، بحسب رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.

وتستهدف موسكو خصوصا منشآت الطاقة، ما يثير مخاوف من شتاء قاس جدا هو الرابع على التوالي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

