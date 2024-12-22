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رياح عاتية تتسبب باضطراب جدول الرحلات الجوية في بريطانيا قبيل عطلة الميلاد

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تعثرت خطط العديد من المسافرين إلى بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد الأحد بعدما أجبرت الرياح العاتية مطار هيثرو في لندن على إلغاء نحو 100 رحلة. 

وأعلن أكثر المطارات البريطانية ازدحاما أنه “بسبب الرياح القوية والقيود على المجال الجوي، تم إلغاء عدد صغير من الرحلات الجوية اليوم”، مؤكدا أن نحو 100 رحلة قد تأثرت. 

وفقا للموقع الالكتروني للمطار، تقلع نحو 650 رحلة يوميا من هيثرو.

إلى ذلك، أغلق مدرج مطار مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية عصرا بعد حادثة سجّلت أثناء هبوط “قاس” لإحدى الطائرات بسبب “أحوال جوية غير مؤاتية”، وفق شركة طيران “إيميرالد”.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الخمسة الذين كانت تقلّهم الطائرة في رحلة من إدنبره إلى بلفاست لحساب شركة إير لينغس كانوا أفراد الطاقم، ولم يتعرّضوا لإصابات خطرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا إن التحذيرات المتعلقة بالرياح ستظل سارية حتى الساعة التاسعة مساء (21,00 ت غ) الأحد، مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة. 

كما نبهت شركة “بي أن أو فيريز” إلى أن الرحلات البحرية بين لارن في إيرلندا الشمالية وكايرنريان في جنوب أسكتلندا قد ألغيت حتى الساعة الثامنة مساء (20,00 ت غ) على الأقل، بينما قالت شركة تشغيل السكك الحديدية “سكوت ريل” إنها فرضت قيودا على السرعة على بعض الخطوط في أسكتلندا.

جوب/سام-ود/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية