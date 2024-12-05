زعيم هيئة تحرير الشام يحث العراق على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا

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(رويترز) – حث أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مصور يوم الخميس على عدم السماح للحشد الشعبي المدعوم من إيران بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

وتضم قوات الحشد الشعبي العديد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي قاتلت في سوريا لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة الأراضي التي سقطت في أيدي المعارضة في السنوات الأولى من الحرب السورية.

وقال الجولاني “فكما نجح العراق والسيد محمد شياع السوداني أن ينأى بنفسه عن الحرب بين إيران والمنطقة في الآونة الأخيرة.. نشد على يده أيضا أن ينأى بالعراق من أن يدخل في أتون حرب جديدة مع ما يجري في سوريا.. فسوريا هناك شعب ثار على هذا النظام.. نرجو ونأمل من الساسة العراقيين وعلى رأسهم محمد شياع السوداني أن ينأى بالعراق من الدخول في مثل هذه المهاترات وأن يقوم بواجبه بمنع تدخل الحشد الشعبي العراقي فيما يجري في سوريا بالوقوف في صف هذا النظام الزائل”.

وقال الحشد الشعبي إنه لم ينشر قوات في سوريا، وقال قادة داخله إنهم لن يفعلوا ذلك إلا بناء على أوامر من قياداتهم.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن عدة مئات من مقاتلي الميليشيات العراقية انتشرت في سوريا لمساعدة الحكومة في قتال المعارضة التي استولت على حلب الأسبوع الماضي.

وقال الجولاني إن القتال في سوريا لن يمتد إلى العراق وأضاف أن قوات المعارضة تريد إقامة علاقات اقتصادية وسياسية استراتيجية مع بغداد بعد الإطاحة بالنظام الحالي.