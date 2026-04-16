زيلينسكي بعد ضربات روسية جديدة: موسكو “لا تستحق أي رفع للعقوبات”

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس على أن العقوبات على موسكو يجب ألاّ تُرفع، معلّقا بذلك على مقتل 16 من مواطنيه على الأقل وخصوصا في العاصمة كييف ومدينة أوديسا جراء ضربات روسية بمئات الصواريخ والمسيّرات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب السلطات.

كذلك تسبب هذه الضربات التي أسفرت عن أعلى حصيلة من القتلى خلال الأسابيع الأخيرة في إصابة نحو 107 بجروح في مناطق عدة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في هذه المناطق وأبرزها أوديسا جنوبا وخاركيف شمالا والعاصمة كييف ومنطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد.

وندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور عبر منصة إكس الخميس بالضربة الروسية كتب فيه “شنّت روسيا الليلة الفائتة هجوما فظيعا جديدا ضد المدنيين في أوكرانيا”. وأضاف “لقد فشلت حرب العدوان التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا، ولهذا السبب تختار تعمُّد ترويع المدنيين”.

ومنذ بداية الحرب قبل أربع سنوات، يهاجم الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية بصورة شبه يومية في الليل باستخدام صواريخ ومئات المسيّرات، وقد كثّف في الآونة الأخيرة الغارات الجوية النهارية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت 659 طائرة مسيّرة في الهجوم و44 صاروخا خلال 24 ساعة، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت منها 636 طائرة مسيّرة و31 صاروخا.

وقال زيلينسكي الخميس تعليقا على موجة الضربات الجديدة “لقد أثبتت ليلة أخرى أن روسيا لا تستحق أي تخفيف في السياسة العالمية أو أي رفع للعقوبات”.

وأضاف على فيسبوك أن “روسيا تراهن على الحرب”، بعدما تعثرت المفاوضات بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب على إثر بدء الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في أواخر شباط/فبراير، وانشغال واشنطن بهذا الملف.

وكانت الولايات المتحدة علّقت بعض العقوبات على النفط الروسي المخزَّن في البحر، في قرار يهدف إلى تخفيف أثر الارتفاع الحاد في أسعار الخام الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء أن واشنطن لا تعتزم تمديد قرار تخفيف العقوبات الموقت على النفط الروسي الموجود على الناقلات في البحر.

– من الليل إلى النهار-

وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية ليلا في العاصمة، وشاهدوا أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق مركز المدينة عند الفجر.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن “أربعة أشخاص قُتِلوا (…) من بينهم صبي يبلغ 12 عاما، و”أصيب 45 بجروح” من بينهم أربعة من الطواقم الطبية.

وأشار فيتالي إلى أن الضربات على كييف كانت لا تزال مستمرة صباح الخميس.

وأضاف أن “طفلا أُنقِذ من تحت الأنقاض في بوديلسكي، حيث انهارت الطبقة الأرضية في مبنى سكني”، في حين سقطت مسيّرة كانت تحلّق على علو مخفوض على مبنى مكوّن من 18 طبقة في الحي نفسه.

– تعزيز التحالفات-

وفي مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم جرّاء “موجات عدة من الضربات بالصواريخ والمسيرات خلال الليل”، على ما قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي ليساك.

كذلك قُتل ثلاثة أشخاص في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط أوكرانيا) في هجوم روسي، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا.

وفي الجانب الروسي، أعلن حاكم منطقة توابسي فينيامين كوندراتييف أن فتاة في الرابعة عشرة وشابة قُتلتا في ضربة جوية شنتها طائرة مسيرة أوكرانية ليلا على مدينة توابسي الساحلية على البحر الأسود.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 207 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها.

ولم تنجح المحادثات التي أُجريَت برعاية الولايات المتحدة في التقريب بين طرفَي الحرب للتوصل إلى اتفاق، إذ إن المفاوضات تراوح مكانها منذ أسابيع.

ويسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الموازاة إلى تعزيز تحالفاته، ولا سيما مع شركائه الأوروبيين. وقد أعلن الأربعاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن تعزيز التعاون التعاون الدفاعي بين البلدين وخصوصا في مجال إنتاج الطائرات المسيّرة.

وزار زيلينسكي برلين قبل روما، واتفق مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على شراكة استراتيجية تتركز على المجال الدفاعي والطائرات المسيّرة.

كذلك زار زيلينسكي النروج الثلاثاء، حيث اتفق مجددا مع رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وكتب في منشور على منصة إكس “نحن بحاجة إلى صواريخ دفاع جوي كل يوم (…) يواصل فيه الروس ضرباتهم على مدننا”.

