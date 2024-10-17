زيلينسكي يريد أوكرانيا “قوية” للتفاوض ويعرض خطته أمام حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

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عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في بروكسل “خطة النصر” التي أعدها مؤكدا ان بلاده التي تواجه صعوبات على جبهات القتال مع روسيا يجب أن تكون في موقع قوة قبل إجراء أي مفاوضات.

وقال أمام قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن “أوكرانيا مستعدة لإفساح مجال فعلي للدبلوماسية لكن من أجل الوصول الى ذلك، يجب أن نكون أقوياء”. وسيلتقي لاحقا وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الـ32.

بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء الغزو الروسي، تتراجع أوكرانيا في ميدان المعركة خصوصا على الجبهة الشرقية في دونباس حيث تعلن موسكو بشكل شبه يومي السيطرة على بلدات إضافية.

وأعلن الجيش الروسي صباح الخميس السيطرة على بلدة ماكسيميليانيفكا قرب مدينة كوراخوف الواقعة إلى جنوب بوكروفسك، المركز اللوجستي الهام للجيش الأوكراني.

وبعدما دافع عن خطته في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما، كشف الرئيس الأوكراني عن خطوطها العريضة الأربعاء أمام البرلمان في كييف.

وعرض مطالب مثل رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا ونشر أسلحة الردع غير النووية على الأراضي الأوكرانية، لكن أيا منها لم يحظ حتى الآن بدعم دول الحلف التي تعقد اجتماعا على المستوى الوزاري على مدى يومين في العاصمة البلجيكية.

– حلم الانضمام الى الحلف –

توصي الخطة التي عرضها زيلينسكي أيضا بتوجيه دعوة فورية الى كييف للانضمام إلى الحلف، وهي بحسبه الضمانة الفعلية الوحيدة لأمن بلاده.

لكن هذه المسألة تحتاج أيضا إلى الصبر. واكتفى روته الأربعاء بالتذكير بالطابع “الذي لا عودة عنه” لمسار أوكرانيا نحو حلف شمال الأطلسي.

وترفض الولايات المتحدة التي تنظم انتخابات رئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المضي أبعد من ذلك.

وأكد روته صباح الخميس أن “أوكرانيا ستكون عضوا في حلف شمال الأطلسي” لكن اذا “كان السؤال متى، فلا يمكنني الرد على ذلك في الوقت الراهن”.

بخصوص الخطة الأوكرانية التي ستكون “مطروحة على طاولة” اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي مساء الخميس، اعتبر روته الأربعاء ان ذلك “يوجه إشارة قوية” لكنه أضاف “هذا لا يعني أنه بامكاني القول هنا ما اذا كنت أدعم كل الخطة”.

كانت دول البلطيق أكثر حماسة، ودعت شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الى دعم هذه الخطة.

وقال وزير الدفاع الاستوني هانو بيفكور “آمل ألا تكون هذه الخطة مجرد قطعة من الورق، وأن تتبعها إجراءات وأفعال”.

من جهته قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “إنها حرب وجودية. روسيا تشكل تهديدا وجوديا لأوروبا وآمل أن تواصل الدول الأعضاء دعم أوكرانيا”.

– “ترددنا”-

لكن عدة دول أخرى تبدي تحفظا سواء بسبب التخوف من تصعيد مع روسيا، أو لأسباب تتعلق بالميزانية.

وقال رئيس ليتوانيا غيتاناس نوسيدا الخميس في بروكسل إن “ترددنا هو الوسيلة الأفضل والأكثر مباشرة للتصعيد”.

في حلف شمال الأطلسي، ما زال النهج الرسمي على حاله حتى مع وصول مارك روته الى قيادة التكتل في مطلع الشهر. وقال الأربعاء أمام الصحافيين “نحن نعمل بجد لضمان أنهم (الاوكرانيون) سينتصرون”.

لكن مسؤولا في الحلف قال “هناك عدة طرق لتحديد النصر او تعريف الهزيمة”.

وشرح دبلوماسي آخر في حلف شمال الأطلسي أنه بالنسبة لبعض الدول ال32 الأعضاء في هذا التكتل فان النكسات التي منيت بها روسيا عند بدء “عمليتها الخاصة” عام 2022 تشكل بحد ذاتها انتصارا يتيح التوصل الى تسوية هي أفضل من حرب طويلة ومكلفة.

من جانب آخر دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إلى “بذل كل الجهود” للحؤول دون استمرار النزاع في أوكرانيا بما يشمل إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن بالتشاور مع كييف.

تقصف القوات الروسية يوما بعد يوم المدن ومنشآت الطاقة في أوكرانيا التي تطالب بالمزيد من أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وأضاف نوسيدا “هذا أسوأ وقت لبدء مفاوضات الآن لأن روسيا تشعر بانها الأقوى”.

اب/نور/دص