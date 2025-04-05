زيلينسكي ينتقد السفارة الأميركية لبيانها “الضعيف” بعد الضربة الروسية

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت السفارة الأميركية في أوكرانيا بسبب ما وصفه ببيان “ضعيف” لم يحمل روسيا المسؤولية عن ضربة أوقعت 18 قتيلا في وسط البلاد.

واوقعت الضربة الروسية على كريفي ريغ، مسقط زيلينسكي في وسط البلاد 18 قتيلا، بينهم تسعة أطفال.

وقال حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك سيرجي ليساك بعد انتهاء عمليات الطوارئ خلال الليل إن 72 شخصا أصيبوا بينهم 12 طفلا، فيما أعلن مسؤولو المدينة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وطال الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة منطقة سكنية قرب ملعب للأطفال، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريغ أولكسندر فيلكول.

وقال “في 7 و8 و9 نيسان/أبريل سيعلن الحداد في كريفي ريغ على ضحايا الهجمات الإرهابية التي شنّتها الدولة القاتلة على مدينتنا أمس”.

اضاف “أطفال وعائلات وكبار في السن… هجمات بصواريخ بالستية وعنيفة على مناطق سكنية وملاعب اطفال… هذا ليس إلا مجزرة جماعية بحق المدنيين”.

وتداولت فرق الإنقاذ صورا تُظهر عدة جثث، إحداها ممددة قرب أرجوحة في ملعب.

وقال ليساك “هذا هو الألم الذي لا تتمناه لأسوأ أعدائك”.

– “مفاجىء وغير سار” –

وفي بيان مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، سمى زيلينسكي جميع الأطفال الذين قتلوا في الهجوم، متهما السفارة الأميركية بتجنب الإشارة إلى روسيا كمعتدية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن “رد فعل السفارة الأميركية مفاجئ وغير سار”.

وتابع “يا لها من دولة قوية وشعب قوي ورد فعل ضعيف”، مضيفا “أنهم يخشون ذكر كلمة +روسي+ عند الحديث عن الصاروخ الذي قتل الأطفال”.

ونشرت السفيرة الأميركية بريدجيت برينك منشورا مساء الجمعة قبل نشر حصيلة نهائية للضحايا، كتبت فيه “أشعر بالهلع من سقوط صاروخ بالستي الليلة بالقرب من ملعب ومطعم في (كريفي ريغ). أصيب أكثر من 50 شخصا وقتل 16، بينهم 6 أطفال. لهذا السبب يجب أن تنتهي الحرب”.

ووجهت تعليقات منتقدة لبرينك لعدم ذكرها أن روسيا هي من شنت الهجوم.

عينت برينك من قبل جو بايدن سلف دونالد ترامب وهي سفيرة منذ أيار/مايو 2022.

وفي منشوراتها الأخيرة على “اكس”، لم تسم السفيرة الاميركية روسيا عند الإشارة إلى الهجمات على أوكرانيا، وهو ما كانت تفعله بانتظام حتى منتصف شباط/فبراير عندما دارت مشادة كلامية حادة بين زيلينسكي ودونالد ترامب في المكتب البيضوي.

واضاف زيلنسكي السبت “نعم يجب أن تنتهي الحرب. ولكن لإنهائها، يجب ألا نخشى تسمية الأشياء بمسمياتها”.

ويدفع ترامب نحو وضع حد للحرب في أوكرانيا، وأعرب في الآونة الأخيرة عن امتعاضه من مواقف بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي لجهة عدم تحقيق تقدم في هذا الشأن.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها “نفذت ضربة دقيقة بصاروخ شديد الانفجار على مطعم” في المدينة “كان يجتمع فيه قادة تشكيلات ومدربون غربيون”.

وأضافت أن وحدات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 49 مسيّرة أوكرانية ليلا.

وردّ قائد الجيش الأوكراني بأن موسكو “تحاول التغطية على جريمتها الدنيئة” و”تنشر معلومات كاذبة” عن هدف الضربة.

واتهم روسيا بارتكاب “جرائم حرب”.

– “ليسوا بشرا” –

وأعلن سلاح الجو الأوكراني السبت أن روسيا أطلقت 92 مسيّرة فوق أوكرانيا ليلا.

وأُسقطت 51 طائرة بينما حطت حوالى 30 طائرة أخرى بدون أن تُلحق أي أضرار.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الهجوم الصاروخي أظهر أن روسيا لا ترغب في وقف غزوها الشامل الذي أطلقته في شباط/فبراير 2022.

وأضاف “هناك سبب واحد فقط لاستمرار هذا الوضع، روسيا لا تريد وقفا لإطلاق النار، ونحن نرى ذلك. العالم أجمع يرى ذلك”.

وتابع ” أصاب الصاروخ منطقة قريبة من مبان سكنية وملعب وشوارع عادية”.

ورأى زيلينسكي أن “القادرين على فعل هذا النوع من الأمور ليسوا بشرا، إنهم أوغاد”.

والتقى زيلينسكي الجمعة رئيسي الأركان البريطاني والفرنسي في كييف لمناقشة خطة لندن وباريس لإرسال قوة “طمأنة” إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ويبذل القادة الأوروبيون جهودا للاتفاق على سياسة منسقة بعد أن همّشهم ترامب وأطلق محادثات مباشرة مع الكرملين.

وقال رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركار على إكس السبت: “معًا، نريد ضمان سلام دائم ومتين في أوكرانيا، وهو شرط أساسي لأمن القارة الأوروبية”.

كما التقى بوركار ونظيره البريطاني توني راداكين، نظيرهما الأوكراني أولكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم عمروف.

تبعد كريفي ريغ الواقعة في وسط دنيبروبيتروفسك، حوالى 60 كيلومترا من خط المواجهة، وكثيرا ما استُهدفت بالطيران المسير والصواريخ الروسية.

ووُلد زيلينسكي في هذه المدينة الصناعية التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالى 600 ألف نسمة.

بور/غد-شي/ب ق