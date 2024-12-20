سباق “أبو الأبيض” للمراكب الشراعية ينطلق السبت في أبوظبي

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السبت سباق “أبو الأبيض” للمراكب الشراعية فئة 60 قدماً، برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ المراكب ستبحر من أعالي جزيرة أبو الأبيض، لمسافة 25 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، بمشاركة حوالي 90 محملا شراعيا. وستتوج أطقم المحامل الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتم رصد أكثر من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين، وأصحاب المراكز المتقدمة.

ويأتي السباق ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد خليفة السويدي مشرف عام السباق أنّ “سباقات فئة 60 قدماً تشهد دائماً مشاركة كبيرة من المحامل في كل المناسبات ، لحرص الملاك على تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، ونقله إلى الأجيال”.

هت/م ن