سباق زايد الخيري يجذب 50 ألف مشارك لدعم مرضى السرطان في مصر

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شارك أكثر من 50 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفات الوكالة مساء الجمعة أنّ السباق امتد “لمسافة 10 كيلومترات من أمام البرج الأيقوني وصولا إلى مسجد الفتاح العليم، وبلغ إجمالي جوائزه 20 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 200 رحلة عمرة مزدوجة، وتم تخصيص عائداته إلى مستشفى سرطان الأطفال (57357) بالقاهرة، بما يتماشى مع أهدافه الخيرية والإنسانية”.

فاز بالمركز الأول رجال 10 كم ياسر الشعشوعي من المغرب ممثلا للهلال الأحمر الإماراتي، وحل في المركز الثاني إسماعيل الخورشي من المغرب، فيما فاز بالمركز الثالث سالم محمد سالم.

وفي فئة السيدات 10 كم، حلّت أولى وفاء زارول، متقدمة يسرى نسور وآمنة بخيت الثالثة.

وفي الفئة البارالمبية لكرسي السرعة لمسافة 4 كم، فاز إسلام أبو علي بالمركز الأول، وفي الفئة البارالمبية لكرسي البدال توج هيثم عادل بالمركز الأول.

هت/كام