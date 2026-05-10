سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء في ظل أزمة الطاقة

afp_tickers

2دقائق

تعتزم سريلانكا اعتبارا من الإثنين رفع أسعار الكهرباء للتعويض عن تكاليف الطاقة الإضافية المولّدة من المعامل الحرارية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت لجنة المرافق العامة.

وسيتعيّن على المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من 180 وحدة (كيلوات في الساعة) من الكهرباء في الشهر دفع رسوم إضافية بنسبة قد تصل إلى 18 في المئة، في حين لن يسري هذا الارتفاع على هؤلاء الذين يستهلكون قدرا أقلّ من الكهرباء.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة الأحد، أن “الزيادة ستسري على المعامل والفنادق والشركات والمؤسسات الحكومية ومواقع العبادة التي تستهلك أكثر من 180 وحدة في الشهر”.

وهذه الزيادة هي أحدث الإجراءات التي تتّخذها الدولة الجزرية في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط. وهي تضاف إلى ارتفاع بنسبة 40 في المئة اعتمد الشهر الماضي.

ورفعت سريلانكا أيضا أسعار الوقود بأكثر من 35 في المئة وقامت بترشيد الاستخدام إثر اضطراب إمدادات الطاقة.

وقد تسبّب ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخّم بأكثر من الضعف ليبلغ 5,4 في المئة في نيسان/أبريل، بحسب المعطيات الرسمية.

وكانت سريلانكا تتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية التي ضربتها في 2022 بعدما جفّ احتياطي عملاتها الأجنبية الذي استخدم لتسديد نفقات واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وضربها إعصار قوي العام الماضي أودى بحياة أكثر من 643 شخصا وأثّر على 10 في المئة على الأقلّ من سكان الجزيرة المقدّر عددهم بـ22 مليونا.

وبلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والحقول الزراعية حوالى 4,1 مليارات دولار، بحسب البنك الدولي.

وحصلت سريلانكا على مساعدة بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سنة 2023 لتثبيت استقرار اقتصادها الهشّ، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يقوّض جهود التعافي.

اج/م ن/ناش