The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سريلانكا تطلب مساعدة الصين لترميم منشآتها المتضررة بفعل الإعصار ديتواه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

طلبت سريلانكا مساعدة مالية من الصين لإعمار منشآتها الأساسية التي دمّرت في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الإعصار ديتواه الذي أودى بحياة 641 شخصا على الأقلّ، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها الإثنين.

وقال فيجيثا هيراث بعد لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة كولومبو “التمستُ مساعدة الحكومة الصينية في مجال البنى التحتية، وخصوصا من أجل إعادة تشييد الطرقات والسكك الحديد والجسور المتضرّرة”.

وأكّد له نظيره الصيني أنه “سيتدخّل شخصيا” لحلحلة هذه المسألة، بحسب ما كشف  فيجيثا هيراث في بيان.

تسبّب إعصار ديتواه الذي عصف بسريلانكا في تشرين الثاني/نوفمبر بفيضانات وانهيارات للتربة أدّت إلى نزوح 2,3 مليون شخص، أي حوالى 10 % من إجمالي سكان الجزيرة.

وقدّر البنك الدولي الخسائر التي أصابت البنى التحتية والمباني والحقول الزراعية بنحو 4,1 مليارات دولار على الأقلّ.

والشهر الماضي، التزمت الهند التي تزاحم الصين على النفوذ في آسيا بتقديم مساعدة لسريلانكا على شكل قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 450 مليون دولار.

اج/م ن/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية