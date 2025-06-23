سفارة أمريكا في قطر توصي رعاياها بملازمة أماكنهم والدوحة تقول “الوضع مستتب”

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الدوحة (رويترز) – أرسلت السفارة الأمريكية في قطر رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رعايا الولايات المتحدة هناك يوم الاثنين توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وأشارت الرسالة إلى أن التوصية تأتي “من باب الحيطة والحذر”، ولم تُقدم أي معلومات إضافية.

وتعليقا على هذه الرسالة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان “الوضع الأمني في الدولة مستتب”، مضيفا أن تحذير السفارة “لا يعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة”.

وقال إن قطر “على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار”.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وهي في مقدمة مقرات القيادة المركزية الأمريكية، والتي تضم نحو عشرة آلاف جندي.‭‭ ‬‬