سفن حربية روسية ترسو مجددا في كوبا

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وصلت السفينة “سمولنيي” الروسية السبت إلى ميناء هافانا حيث سترسو ثلاثة أيام، بعد شهر ونصف شهر من وصول أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوبا وسط توتر متزايد مع الولايات المتحدة.

ودخلت السفينة التابعة لأسطول البلطيق برفقة سفينة الدورية “نوستاشيمي” وناقلة النفط “يلنيا” قبل الظهر إلى ميناء هافانا حيث استقبلت بإطلاق النار من المدفعية الكورية.

ورست السفينة قرب وسط كوبا التاريخي، مجتذبة اهتمام المارة والسياح.

وأعلنت السفارة الروسية عبر منصة إكس أنها “زيارة ودية إلى العاصمة الكوبية، مؤشر جديد إلى العلاقات الوثيقة بين شعبينا” موضحة أن السفينة ستفتح أمام الزوار الأحد والاثنين.

ومنتصف حزيران/يونيو توقفت أربع سفن بينها الغواصة النووية “كازان”، خمسة أيام في هافانا.

ويسجل وصول هذه السفن الروسية التي ترسو على مسافة حوالى 150 كلم من سواحل فلوريدا، على خلفية التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا.

وتزامن رسو السفن مع وجود الغواصة الهجومية النووية الأميركية “يو إس إس هيلينا” في كوبا في خليج غوانتانامو، القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ووصول سفينة الدوريات الكندية “إتش إم سي إس مارغريت بروك” إلى هافانا.

لب/دص/ب ق