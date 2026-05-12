سفير أمريكا: إسرائيل أرسلت أنظمة دفاع جوي للإمارات

القدس 12 مايو أيار (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أرسلت بطاريات لنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي وأفرادا لتشغيلها إلى الإمارات.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن البطاريات، التي تشمل عادة رادارات وقاذفات صواريخ، أُرسلت إلى الإمارات لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات إيران.

واستهدفت إيران الإمارات أكثر من أي دولة أخرى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، واستمرت في شن هجمات عليها خلال الهدنة الحالية.

وقال هاكابي في فعالية بتل أبيب “أرسلت إسرائيل (إلى الإمارات) بطاريات من نظام القبة الحديدية وطاقما لمساعدتها في تشغيلها. لماذا؟ لأن هناك علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل مبنية على اتفاقيات إبراهيم”، في إشارة إلى اتفاقية 2020 التي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع الإمارات.

وسبق لإسرائيل أن زودت الإمارات بأنظمة دفاع جوي. وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في 17 مارس آذار إن هجمات إيران على جيرانها العرب ستعزز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران “عرضة للانهيار”.

* هجمات على الضفة الغربية

سئل هاكابي أيضا عن الهجمات العنيفة التي نفذها إسرائيليون على مسيحيين في البلدة القديمة بالقدس، إضافة إلى هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورد هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي لطالما دعم إسرائيل “الإرهاب إرهاب. لا يهم من يرتكبه، وإنما الفعل نفسه ما يعتبر جريمة”.

وأضاف أن العديد من الإسرائيليين الذين ينفذون أعمال عنف في الضفة الغربية، التي أشار إليها باسم يهودا والسامرة وهو الاسم التوراتي الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، لا يعيشون هناك.

وقال إنهم قد يكونون من سكان تل أبيب. ولكن بعد أن أبدى بعض الحضور استياءهم من حديثه، تابع قائلا “لكن على الأرجح أنهم لا يقيمون هناك”.

وأضاف “أينما كانوا يعيشون.. عندما يرتكبون عملا إرهابيا أو إجراميا، فإن ما فعلوه، من وجهة نظري، يمثل عارا على دولة إسرائيل وعلى اليهود ويجب التنديد به“، وهو ما قوبل بتصفيق من الحاضرين.

(إعداد دعاء محمد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)