سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة اليونيفيل تسقط طائرة مسيرة قبالة لبنان

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من راشيل مور

برلين (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الألمانية لرويترز إن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أسقطت يوم الخميس طائرة مسيرة قبالة الساحل اللبناني.

يأتي ذلك وسط تزايد القلق بشأن سلامة قوات الأمم المتحدة في لبنان.

وتعرضت مواقع اليونيفيل لإطلاق نار منذ أن شنت إسرائيل عملية برية ضد جماعة حزب الله في الأول من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار قلق حكومات أوروبية مشاركة في المهمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة “السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة”، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.

وأضاف أن السفينة الحربية لودفيجشافن أم راين تواصل مهامها.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش الألماني إن الجسم استهدفته أنظمة دفاعية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينينتي على منصة إكس إن طائرة مسيرة اقتربت من إحدى سفنها قبالة ساحل جنوب لبنان في وقت سابق يوم الخميس.

وأضاف “وفقا للإجراءات، استخدمت تدابير مضادة إلكترونية وسقطت الطائرة المسيرة وانفجرت من تلقاء نفسها. نتحرى الأمر”.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعة.