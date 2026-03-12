The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سقوط حطام مسيّرة قرب مركز دبي المالي العالمي بعد تهديدات إيران بضرب مراكز اقتصادية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سقط حطام مسيّرة على مقربة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بعد يوم من إخلاء شركات عدّة لمكاتبها فيه عقب تهديدات إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس حطام طائرة مسيّرة على الأرض قرب مركز دبي المالي العالمي، على طريق الشيخ زايد الرئيسي.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي افاد في وقت سابق أن “الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط نتيجة سقوط طائرة مسيرة في منطقة البدع بدون تسجيل أي إصابات”. 

وأوضح المكتب الإعلامي في وقت لاحق على منصة “إكس” بأن الحادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة عملية اعتراض جوي ناجحة، دون تسجيل أي إصابات”.

وتعهّدت إيران الأربعاء شن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المصارف، بعد تقارير عن إصابة مصرف إيراني في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأثارت هذه التهديدات قلقا في مركز دبي المالي العالمي، الأبرز في الشرق الأوسط. وتتعرّض الإمارات ودول الخليج لهجمات إيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

م ل/رض

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية