سقوط حطام مسيّرة قرب مركز دبي المالي العالمي بعد تهديدات إيران بضرب مراكز اقتصادية

سقط حطام مسيّرة على مقربة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بعد يوم من إخلاء شركات عدّة لمكاتبها فيه عقب تهديدات إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس حطام طائرة مسيّرة على الأرض قرب مركز دبي المالي العالمي، على طريق الشيخ زايد الرئيسي.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي افاد في وقت سابق أن “الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط نتيجة سقوط طائرة مسيرة في منطقة البدع بدون تسجيل أي إصابات”.

وأوضح المكتب الإعلامي في وقت لاحق على منصة “إكس” بأن الحادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة عملية اعتراض جوي ناجحة، دون تسجيل أي إصابات”.

وتعهّدت إيران الأربعاء شن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المصارف، بعد تقارير عن إصابة مصرف إيراني في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأثارت هذه التهديدات قلقا في مركز دبي المالي العالمي، الأبرز في الشرق الأوسط. وتتعرّض الإمارات ودول الخليج لهجمات إيرانية منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

