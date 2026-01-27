سكان أخر معاقل أكراد سوريا في حالة تأهب وسط وقف إطلاق نار هش

من أورهان قرة مان

القامشلي (سوريا) 27 يناير كانون الثاني (رويترز) – تسيطر حالة من الحذر والتأهب على سكان مدينة القامشلي، آخر المعاقل الرئيسية للأكراد في سوريا، مع تزايد الضغط الذي تمارسه حكومة دمشق بقيادة الإسلاميين على قواتهم، فيما يضعون أعمال العنف التي وقعت العام الماضي ضد أقليات أخرى في الحسبان ويعقدون العزم على الحفاظ على حكمهم الذاتي.

وفي المدينة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال شرق سوريا، كان فني إصلاح سيارات وصاحب متجر وطالب من بين المشاركين في دورية ليلية تطوعية خلال الأسبوع الجاري، متعهدين بالدفاع عن منطقتهم وسط عدم ثقتهم في وقف إطلاق نار هش بين قوات الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال يزن غانم (23 عاما) “عم نطلع نحرس حاراتنا نوقف مع شعبنا، نحمي أرضنا يعني نحمي الشعب نحمي حاراتنا، طالعين مشان يعني ما نستنى حدا يقلنا أطلعوا أو شي نطلع لأنه هاي حقوقنا وأرضنا يعني، وما نقبل بأي تدخل أحد تاني يفوت على مناطقنا يكون غريب”.

* سكان: الأكراد مسكونون بالمخاوف والشكوك

يعكس ذلك تصاعد التوتر رغم وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي وجد طريقه إلى التمديد يوم السبت 15 يوما. ومن ذلك الحين، وقعت بعض الاشتباكات.

وبعد أن انتزعت حكومة الرئيس أحمد الشرع السيطرة على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تضغط الحكومة بشأن مطلبها المتمثل في ضم ما تبقى من المناطق التي يديرها الأكراد إلى سلطة الدولة.

أما قوات سوريا الديمقراطية فتتمسك بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق البلاد، وهي واحدة من مناطق عدة أسس فيها الأكراد حكما ذاتيا بحكم الأمر الواقع خلال الحرب الأهلية. والأكراد مجموعة عرقية عانت الاضطهاد في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ودأب الشرع على التأكيد على التعهد بالدفاع عن حقوق الأكراد، مثلما اعترف باللغة الكردية لغة وطنية الشهر الجاري، لكن السكان الذين سيروا دوريات في القامشلي أمس الاثنين تساورهم شكوك في القيادي السابق بتنظيم القاعدة.

وعبر رضوان عيسى، وهو يلوح بمسدس، عن مخاوف وشكوك الأكراد حيال الحكومة لأنه “ببساطة ما فيه محل (مكان) دخلوه (القوات الحكومية) إلا فيه مجازر وقتل”.

وانتابت الأقليات السورية حالة من القلق العام الماضي خلال موجات عدة من العنف اشتبكت فيها الحكومة بقيادة الإسلاميين مع أفراد من الطائفة العلوية في منطقة الساحل السوري ومع مجتمعات درزية في محافظة السويداء، التي قتل فيها مقاتلون موالون للحكومة مئات الأشخاص.

ووعد الشرع بملاحقة الجناة.

وقال مسؤول حكومي سوري بارز إن المخاوف الكردية مبررة استنادا إلى الانتهاكات التي ارتكبها أفراد من الجيش في السويداء فضلا عن عدد من الانتهاكات ارتكبتها القوات لدى تقدمها في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف المسؤول أنه تسنى إلقاء القبض على شخصين على خلفية أحدث الانتهاكات، وإن شخصا ثالثا لا يزال هاربا ويجري البحث عنه. وأشار إلى أن الحكومة تحرص على الاستفادة من التجارب السابقة، وأن ذلك تحقق بالفعل.

وفي العام الماضي، وجه النائب العام اتهامات لنحو 300 شخص مرتبطين بفصائل مسلحة تابعة للجيش السوري بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل، ونحو 265 شخصا ينتمون إلى جماعات شبه عسكرية تعود إلى عهد الأسد.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في 25 يناير كانون الثاني إن كلا الطرفين ارتكبا على ما يبدو انتهاكات للقانون الدولي خلال التصعيد الحالي في شمال شرق البلاد.

* الأكراد مستعدون “للحرب والحلول السياسية”

وتتقدم القوات الحكومية إلى مشارف الحسكة، وهي مدينة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية تقطنها جماعات عرقية مختلفة وتبعد نحو 70 كيلومترا جنوب القامشلي. وتحاصر القوات الحكومية كذلك مدينة عين العرب (كوباني)، التي يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع تركيا.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية بحماية المناطق الكردية.

وفي مقابلة مع قناة روناهي التلفزيونية الكردية يوم الأحد، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن الحوار مستمر مع دمشق، وإن خطوات جادة ستُتخذ نحو الاندماج بعد انتهاء مهلة تمديد وقف إطلاق النار البالغة 15 يوما.

وقال إن قواته “مستعدة للحرب والحلول السياسية”، مؤكدا أن الأكراد لا بد أن يحصلوا على حقوقهم في هذه المنطقة وأن يندمجوا في الدولة السورية.

وقال المسؤول السوري إن اتفاق الاندماج الذي تسنى التوصل إليه في 18 يناير كانون الثاني يهدف إلى طمأنة الأكراد من خلال وضع بند ينص على عدم دخول القوات السورية إلى المناطق الكردية، وتوضيح كيفية تمكن المجتمعات المحلية من تفويض ممثليها.

وتوسعت رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد تحالفها مع الولايات المتحدة للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

لكن موقفها تراجع بعد تعميق واشنطن علاقاتها مع الشرع خلال العام الماضي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني إن واشنطن تسعى إلى حماية الأكراد.

ويتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وهي الجماعة الكردية المهيمنة في سوريا، عقيدة سياسية تؤكد على اليسارية والنسوية.

وعبرت جيوانا حسين، وهي طالبة من القامشلي (23 عاما)، عن أملها في أن يظهر وقف إطلاق النار رغبة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي. وحثت كذلك دمشق على السماح للأكراد بإدارة شؤونهم بأنفسهم، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي سيطرة الحكومة على السلطة إلى تهميش حقوق المرأة.

وذكر المسؤول السوري أن الحكومة تسعى لضمان أن يضع الدستور الجديد مخاوف الأكراد في الحسبان، لكنه أوضح أن ذلك لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى اتفاق اندماج وتطبيقه على أرض الواقع. وأضاف المسؤول أنه بمجرد الاندماج سنتمكن من مناقشة كل شيء.

وقال إيفان حسيب، وهو ناشط كردي ينتقد حزب الاتحاد الديمقراطي، إن مرسوم الشرع الذي يعترف بالحقوق الكردية كان إيجابيا ولكنه مجرد خطوة أولى، مؤكدا على ضرورة “تثبيت الحقوق الكردية ضمن الدستور السوري، وهذه الحقوق يجب أن لا تكون مختصرة على الحقوق الثقافية”.

وأضاف “أعتقد أن الحل الدائم، والذي يضمن الاستقرار للبلاد، هو حصول الكرد ومكونات أخرى على شكل من الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية الذاتية”.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي من بيروت إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)