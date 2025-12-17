سكان قابس التونسية يجددون احتجاجاتهم بسبب أزمة بيئية متفاقمة

تونس 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – تظاهر تونسيون اليوم الأربعاء بمدينة قابس الواقعة في الجنوب، في تجدد لاحتجاجات على تلوث يسببه المجمع الكيميائي المملوك للدولة، وسط غضب الأهالي الذين يحملون السلطات مسؤولية أزمة بيئية متفاقمة.

وجاء هذا الاحتجاج الحاشد بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت انتفاضات الربيع العربي. ورفع المتظاهرون شعار “قابس تريد أن تعيش”.

وتضيف هذه التحركات ضغوطا جديدة على الحكومة التي تواجه أزمة في المالية العامة وتصاعد احتجاجات في الشارع شملت المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين إضافة لإضرابات في قطاعي البنوك والنقل العام.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك إلى إضراب وطني الشهر المقبل، في مؤشر على توتر حاد في البلاد.

ويُنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة على نطاق واسع كأحد أكبر التحديات التي تواجه الرئيس قيس سعيّد منذ سيطرته على معظم السلطات وبدء الحكم بالمراسيم في عام 2021.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “نريد أن نعيش” و”الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة” في أثناء مسيرتهم نحو شط السلام، حيث تقع الوحدات الصناعية التابعة لمصنع الكيماويات.

وقال صفوان قبيبيع، وهو ناشط بيئي محلي “المصنع الكيميائي جريمة متكاملة الأركان.. نرفض أن نورث كارثة بيئية لأبنائنا، ونحن مصممون على التمسك بمطلبنا”.

ويقول السكان إن الانبعاثات السامة من مجمع الفوسفات أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام والسرطان، في حين يستمر تصريف أطنان من النفايات الصناعية في البحر، مما يلحق أضرارا بالحياة البحرية وسبل العيش.

وتجدد الاحتجاج في قابس بعد أن عانى مئات التلاميذ خلال الأشهر الماضية من صعوبات في التنفس، يُعتقد أنها ناجمة عن أبخرة سامة من مصنع يحوّل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة.

ووصف الرئيس التونسي في أكتوبرتشرين الأول الوضع في قابس بأنه “اغتيال بيئي”، محمّلا سياسات الحكومات السابقة المسؤولية، وداعيا إلى صيانة عاجلة لمنع التسربات. وكلف سعيد لجنة بإيجاد حلول سريعة في انتظار وضع حلول طويلة الأمد.

إلا أن المحتجين يرفضون الإجراءات المؤقتة ويطالبون بالإغلاق الدائم لوحدات المصنع ونقلها من المنطقة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير علي خفاجي)