سكان يخلون مناطق يسيطر عليها الأكراد شرق حلب بعد تحذير من الجيش السوري

بدأ سكان مغادرة مناطق تسيطر عليها القوات الكردية وتقع الى الشرق من مدينة حلب، بحسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الخميس، بعدما أمهلتهم الحكومة السورية لذلك ودفعت بتعزيزات عسكرية الى المنطقة.

وأعلن الجيش دير حافر في ريف حلب الشرقي “منطقة عسكرية مغلقة” وبدأ منذ الأربعاء باستقدام تعزيزات، داعيا المدنيين لابتعاد عن “مواقع تنظيم قسد (قوات سوريا الديموقراطية”.

ويأتي ذلك على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق والإدارة الذاتية الكردية، وبعد سيطرة الجيش أواخر الأسبوع الماضي على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب بعد اشتباكات دامية لأيام.

وأكد الجيش فتح “ممر إنساني” عبر طريق رئيسي يصل دير حافر بمدينة حلب، أمام المدنيين الخميس حتى الساعة الخامسة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وشاهد مراسل فرانس برس في محيط دير حافر عددا من السكان يغادرونها سيرا أو بسياراتهم ومركبات.

ومن المغادرين محمود الموسى (30 عاما) الذي قال “ما زال هناك الكثير من الناس، الآلاف لم يخرجوا”.

واتهمت السلطات في دمشق قوات سوريا الديموقراطية بمنع المدنيين من الخروج. لكن المتحدّث باسم “قسد” فرهاد الشامي نفى ذلك، مشددا على أن الاتهامات “عارية عن الصحة”.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق الاتفاق المبرم بينهما في 10 آذار/مارس والذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025.

وتسيطر القوات الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

أعربت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الخميس عن “بالغ قلقها” مما وصفته “التصعيد غير المبرر” من جهة القوات الحكومية، مؤكدة أنها “ما زالت مستعدة للعودة إلى مناقشة جميع القضايا بالحوار والتفاهم”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ مواقف واضحة وخطوات جدِّية وفعَّالة لمنع افتعال أي حرب جديدة في سوريا”.

وبث التلفزيون الرسمي السوري الأربعاء مقتطفات من مقابلة أجرتها قناة شمس، ومقرها أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق، مع الرئيس أحمد الشرع، قبل أن تعلن قرارها عدم بثها.

وفي المقابلة التي أجريت الاثنين، توجه الشرع لقائد “قسد” مظلوم عبدي بالقول إن “الكرة في ملعبه”، داعيا الأكراد إلى “أن يضعوا أيديهم في أيدينا ونعيد عملية الإنتاج ونبدأ عملية الإعمار في سوريا”.

وأكد أن اتفاق آذار/مارس الذي وقّعه مع عبدي “ليس فيه فدراليات وإدارات ذاتية وما إلى ذلك وفيه سوريا موحدة”.

