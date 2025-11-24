سكان يقولون إن السعودية خففت القيود على بيع الكحول لحاملي الإقامات المميزة

أفاد دبلوماسيون ومقيمون في السعودية وكالة فرانس برس أن المملكة خفّفت القيود على شراء الكحول بالنسبة للأجانب حاملين تصاريح “إقامات مميزة”، في مؤشر جديد على سعيها الى مزيد من الانفتاح الاجتماعي.

وتحدثت فرانس برس إلى دبلوماسيين اثنين ومقيمين اثنين حاصلين على تأشيرة مميزة أكّدوا أن الأجانب المتواجدين في المملكة بتأشيرات خاصة، بات في إمكانهم، منذ الجمعة على الأقل، شراء الكحول.

وقالوا إنه أصبح في إمكان غير المسلمين الحاصلين على ما يُسمى “إقامة مميزة” شراء الكحول من متجر الخمور الوحيد في البلاد الذي افتتح في الرياض في كانون الثاني/يناير 2024، والذي كان مخصصا سابقا للدبلوماسيين فقط.

وقال مقيم أجنبي رفض كشف هويته، “سمعت بالأمر من أصدقاء… فذهبت إلى المكان قبل يومين (الجمعة) ونجح الأمر”.

وأضاف “وفّر علي هذا الكثير من المال، مقارنة مع ما كنت أدفعه في السوق السوداء…أخيرا أصبح بإمكاننا شراء الكحول”.

وتواصلت فرانس برس مع السلطات السعودية للتعليق، لكنها لم تردّ إلى حين وقت نشر الخبر.

وبدأت السعودية منح “الإقامة المميزة” في العام 2019 لمجموعة مختارة من الأجانب الذين يستوفون عددا من المتطلبات المختلفة، بما فيها دفع مبلغ لمرة واحدة قدره 800 ألف ريال سعودي (213 ألف دولار أميركي).

وتسمح هذه التأشيرة للحاصلين عليها بالعيش والعمل والاستثمار بحرية في السعودية دون حاجة إلى “كفيل” محلي، وهو أمر مطلوب للأجانب للإقامة والعمل في المملكة.

ويقول أحد حاملي الإقامات المميزة لفرانس برس إنه توجّه إلى متجر الخمور ورأى شخصا يحمل تأشيرة مماثلة يشتري الكحول، قبل أن يشتري زجاجات لنفسه.

– “يحملون 30 زجاجة” –

وتؤكّد دبلوماسية غربية أن معارفها من حاملي الإقامة المميزة تمكّنوا من شراء الكحول في الأيام القليلة الماضية.

وتضيف “الأخبار انهالت في مجموعات واتساب الخاصة بالمقيمين الأجانب”.

وتقول إن “متجر الخمور كان مكتظا” السبت، وإنها رأت “أشخاصا خرجوا وهم يحملون 30 زجاجة”.

ومنذ تسلّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهامه في 2017، شهدت المملكة تغييرات اجتماعية كبيرة تتماشى مع خطته 2030 لتنويع الاقتصاد المرتهن بالنفط وجذب السياح والشركات الدولية.

وتشهد السعودية منذ ذلك الوقت، انفتاحا كبيرا في المشهد الثقافي والفني والاجتماعي، إذ أُعيد فتح دور سينما، وسُمح للنساء بقيادة السيارات، ويتمّ تشجيع الأجانب على السياحة.

لكن الكحول ما زال محظورا في السعودية. ويمكن لزجاجة ويسكي أن تباع في السوق السوداء ببضع مئات من الدوالارات، بينما يقوم البعض بتصنيع النبيذ في منازلهم.

