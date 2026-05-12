سلطات شرق ليبيا: إنقاذ 120 مهاجرا من أوكار تهريب البشر

طرابلس 12 مايو أيار (رويترز) – أعلنت السلطات في شرق ليبيا أنها عثرت على 120 مهاجرا كانوا محتجزين لدى مهربي بشر جنوبي بنغازي وقامت بترحيلهم، كما عثرت على جثث ثلاثة مهاجرين آخرين ملقاة على أحد شواطئ البحر المتوسط.

وجاء في بيان صدر عن مديرية أمن أجدابيا أن مهاجرا مصريا، كان قد هرب وعُثر عليه تائها ومنهكا في منطقة بشر الساحلية، أرشد قوات الأمن إلى المواقع التي يُحتجز فيها باقي المهاجرين.

وذكر بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن المصري كان محتجزا مع مواطنين آخرين ومهاجرين من جنسيات أخرى “داخل وكر يُستخدم لتعذيب المهاجرين وابتزاز ذويهم”.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 أصبحت ليبيا طريق عبور إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر عبر طرق خطرة عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط.

ويمثل الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط عامل جذب أيضا للمهاجرين الفقراء الباحثين عن عمل لكن الأمن في هذا البلد المترامي الأطراف هش مما يجعل المهاجرين عرضة للمعاملة السيئة.

وقالت مديرية الأمن في أجدابيا إن عملية تحرير المهاجرين استمرت قرابة أسبوعين.

وأضافت المديرية أنه في أثناء احتجازهم “يُجبر الضحايا على الاستغاثة تحت السياط والضرب، بينما توثق معاناتهم بمقاطع مصورة ترسل إلى ذويهم لابتزازهم ماليا”.

وأضافت المديرية أنه تم العثور على جثتين لمهاجرين من بنجلادش وثالثة لمصري “ملقاة على شاطئ” في منطقة بشر التي تقع على بعد نحو 122 كيلومترا غربي أجدابيا، كما تم العثور على “قارب رماه البحر على رمال الشاطئ”.

ونشرت المديرية صورا تظهر من بدا أنهم مهاجرون جالسون على الأرض بعد إنقاذهم من أيدي المهربين، وصورا أخرى لجوازات سفر ومحركات قوارب وعبوات مياه بلاستيكية زرقاء وقوارب خشبية، بعضها مكتمل التجميع والبعض الآخر لا يزال قيد البناء.

وقالت المديرية إنه تم ضبط مصنع صغير للقوارب وإنه صدرت أوامر بالقبض على مهربي البشر الهاربين.

وأضافت أنه جرى ترحيل المهاجرين، دون تقديم تفاصيل.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )