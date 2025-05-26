سلطات صحية: مقتل 20 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

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(رويترز) – قالت سلطات الصحة المحلية لرويترز في وقت مبكر من يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة.

قامت إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة في مطلع مايو أيار، قائلة إنها تسعى إلى القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستعادة الرهائن الباقين الذين تم أسرهم في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكر مسعفون أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا جراء استهداف المدرسة التي تقع في حي الدرج في مدينة غزة، منهم نساء وأطفال.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الجثث المتفحمة. ولم يتسن لرويترز التحقق منها بعد.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي الذي دفع إسرائيل إلى رفع الحصار عن إمدادات الإغاثة الإنسانية في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله.

وتسيطر إسرائيل على نحو 77 بالمئة من القطاع سواء عن طريق قواتها البرية أو أوامر الإخلاء والقصف، مما أبقى السكان بعيدا عن منازلهم.

تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعقب هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في تدمير القطاع ودفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم مليوني شخص إلى النزوح.

وذكرت سلطات الصحة المحلية في غزة أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في مقتل أكثر من 53 ألف شخص الكثير منهم مدنيون.