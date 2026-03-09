The Swiss voice in the world since 1935
سلطان عمان يهنئ الزعيم الأعلى الإيراني الجديد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 مارس آذار (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين بأن سلطان البلاد هيثم بن طارق آل سعيد هنأ مجتبى خامنئي على اختياره زعيما أعلى جديدا لإيران.

وأضافت الوكالة “أعرب جلالة السلطان… عن تمنياته الطيبة له بالتوفيق والسداد في تولي مسؤولياته القيادية في بلاده الصديق”.

وتدعو عُمان إلى تهدئة الأوضاع وإجراء حوار لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط التي أشعلتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتعرض خزان وقود في ميناء الدقم التجاري في عمان لهجوم من عدة طائرات مسيرة في الثالث من مارس آذار، وذلك في وقت شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران التي ردت بشن هجمات على دول مجاورة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

