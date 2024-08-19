مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

سلطة مركز دبي التجاري العالمي تسجل نموا في النصف الأول من 2024

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

 أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن نتائج النصف الأول من العام الحالي والتي سجّلت ارتفاعا كبيرا في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة للسلطة وجهة لأعمالها في دبي، وهو مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي سجل نموا سنويا قويا بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 2.735 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 2.259 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2023.

وزاد عدد الشركات المسجَلة لدى سلطة مركز دبي التجاري العالمي بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 2.818 شركة، مقارنة بـ 2.366 شركة في النصف الأول من العام 2023. كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8.223 وظيفة، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بإجمالي 7.837 وظيفة في النصف الأول من العام 2023.

أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية