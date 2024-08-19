سلطة مركز دبي التجاري العالمي تسجل نموا في النصف الأول من 2024

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أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن نتائج النصف الأول من العام الحالي والتي سجّلت ارتفاعا كبيرا في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة للسلطة وجهة لأعمالها في دبي، وهو مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي سجل نموا سنويا قويا بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 2.735 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 2.259 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2023.

وزاد عدد الشركات المسجَلة لدى سلطة مركز دبي التجاري العالمي بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 2.818 شركة، مقارنة بـ 2.366 شركة في النصف الأول من العام 2023. كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8.223 وظيفة، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بإجمالي 7.837 وظيفة في النصف الأول من العام 2023.

أم/