سنغافورة تعلن استثمار 785 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي

تعتزم سنغافورة استثمار أكثر من 785 مليون دولار أميركي في بحوث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، بهدف تعزيز قدراتها وامكاناتها للمنافسة في هذا المجال، حسبما أعلنت الحكومة السبت.

وسيمكن هذا التمويل سنغافورة من إنشاء مراكز بحث على “مستوى عالمي”، وبناء قدرات تدعم التطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب من خلال شراكات مع باحثين ومؤسسات دولية.

والمبادرة التي أعلنتها وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات جوزفين تيو خلال حفل لمناسبة أسبوع بحوث الذكاء الاصطناعي، هي الأحدث ضمن سلسلة استثمارات حكومية في هذا المجال.

وقالت تيو إن مراكز البحث ستركز على “مسائل معقدة وطويلة الأمد” ستعود بالنفع على البلاد. أضافت “نتوقع من هذه المراكز التعاون بفعالية مع جهات أخرى في منظومتنا المحلية والدولية. كما نرغب في أن تُنشر نتائج بحوثها علنا للمساهمة في إثراء المعرفة العالمية”.

وتعتمد سنغافورة بشكل متزايد على التكنولوجيا لتلبية احتياجاتها من العمالة وغيرها، نظرا لقلة مواردها مقارنة بدول الجوار الأكبر مساحة.

