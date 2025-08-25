سوريا: إسرائيل استولت على أراض حول جبل الشيخ رغم المحادثات

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت سوريا يوم الاثنين إن إسرائيل أرسلت 60 جنديا للاستيلاء على منطقة داخل الحدود السورية حول جبل الشيخ قائلة إن العملية تنتهك سيادتها وتشكل تهديدا جديدا للأمن الإقليمي.

ولم تعلق إسرائيل بعد على اتهام وزارة الخارجية السورية الذي يأتي في الوقت الذي يشارك فيه البلدان في محادثات بوساطة أمريكية بهدف تهدئة الصراع بينهما في جنوب سوريا. وتأمل دمشق في التوصل إلى ترتيب أمني يمكن أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع نطاقا.

وقالت الوزارة إن حادث يوم الاثنين وقع بالقرب من قمة تل استراتيجي يطل على بيت جن، وهي منطقة في جنوب سوريا قريبة من الحدود مع لبنان. وذكر سكان بالمنطقة أن إسرائيل اعتقلت ستة سوريين هناك.

والمنطقة معروفة بتهريب الأسلحة من قبل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران وفصائل فلسطينية. وكانت معظم التوغلات الإسرائيلية السابقة في محافظة القنيطرة الجنوبية.

ونشر الجيش الإسرائيلي‭ ‬يوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها قواته وهي تعثر على منشآت لتخزين أسلحة الأسبوع الماضي في جنوب سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان “هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال (إسرائيل)”.

وقالت إسرائيل إن تدخلاتها العسكرية في سوريا تعود لمخاوفها الأمنية منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي، ومنها ما تعتبره التزامها بحماية أفراد الأقلية الدرزية في جنوب سوريا.

وأفادت تقارير بمقتل مئات في اشتباكات الشهر الماضي في محافظة السويداء الجنوبية بين مقاتلين دروز وقبائل بدوية سنية وقوات حكومية. وتدخلت إسرائيل بغارات جوية لمنع ما قالت إنه قتل جماعي للدروز على يد القوات الحكومية السورية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في يناير كانون الثاني إن القوات الإسرائيلية ستبقى على قمة جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى.

وشكلت إسرائيل منذ ذلك الحين منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع، حيث تقوم بدوريات منتظمة وتقيم حواجز تفتيش وتنفذ عمليات تمشيط ومداهمات في القرى.

(تغطية صحفية جيداء طه وسليمان الخالدي وتالا رمضان – إعداد محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي للنشرة العربية)