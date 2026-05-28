سوريا تحذّر من ارتفاع منسوب نهر الفرات بعد فيضانات في شمالها وشرقها

حذرت سوريا الخميس من ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات عقب الفيضانات التي حدثت في شمال وشرق البلاد بسبب الأمطار الأخيرة وزيادة تدفق المياه من تركيا.

وأفادت وزارة الطاقة السورية بأنها “تتابع من خلال المؤسسة العامة لسد الفرات، على مدار الساعة، تطورات الواقع المائي على نهر الفرات، في ظل الارتفاع الكبير وغير المسبوق في كميات المياه الواردة من الجانب التركي”.

وأشارت إلى أن ارتفاع منسوب المياه كان “نتيجة غزارة الموسم المطري الحالي، وفتح بوابات المفيض في السدود الواقعة على مجرى النهر داخل الأراضي التركية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في حلب والرقة ودير الزور بدأت بتنفيذ إجراءات احترازية”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بحدوث فيضانات في المناطق الحضرية والريفية في دير الزور الخميس، حيث غمرت المياه جسرا ترابيا.

وذكرت أن العديد من الجسور في المحافظة كانت خارج الخدمة الأربعاء بسبب الفيضانات التي أثرت أيضا على أراض زراعية ومنازل، كما أفادت بوقوع فيضانات في محافظة الرقة المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تركية عن هيئة المياه الإقليمية أنه أجريت “عمليات إطلاق مياه مُتحكم بها” من سد أتاتورك بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول أمطار غزيرة في الأشهر الأخيرة، بحيث فتحت بوابات المفيض للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ويُعد سد أتاتورك من السدود الرئيسية الثلاثة في تركيا، وقد تم بناؤه لتوليد الكهرباء وريّ المنطقة على طول الحدود مع سوريا.

وأوضحت الوزارة السورية من جهتها، أن “بحيرات السدود السورية وصلت إلى نسب تخزين مرتفعة تجاوزت 98.5%، الأمر الذي لم يعد يسمح بتخزين كميات إضافية من المياه دون التأثير في حدود الأمان التشغيلية، ما استدعى الاستمرار في تمرير كميات كبيرة باتجاه مجرى النهر”.

ومساء الأربعاء، نشرت الوزارة صورة تُظهر فتح بوابات سد الفرات، قائلة إنها “لم تُفتح من قبل منذ نحو 40 عاما، وتحديدا منذ عام 1988” طالبة من العامة توخي الحذر.

